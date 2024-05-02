У Китаї кількість загиблих під час обвалу автомагістралі зросла до 48

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На півдні Китаю через провал шосе загинули щонайменше 48 людей, ще тридцять зазнали травм. Інцидент стався уночі 1 травня.

Про це пише агенція Associated Press із посиланням на місцеву владу.

Провал автомобільного полотна стався в гірському районі неподалік міста Мейчжоу. Довжина ділянки, що обрушилася, становила 18 метрів, у провал зʼїхало 23 автомобілі.

Влада каже, що причиною обвалу стали зливи. У постраждалому районі за останній місяць випало 56 сантиметрів опадів, що вчетверо більше, ніж торік.

Пошуки на місці обвалу тривають, заявив мер міста Мейчжоу Ван Хуей. За його словами, іноземців серед жертв не було. Нині там тривають дощі, і це ускладнює пошукову роботу.

AP також зазначає, що часто під час розслідування руйнувань дорожніх обʼєктів у Китаї виявляються недоліки в проєктуванні та методах будівництва. Крім того, найчастіше обʼєктам транспортної інфраструктури бракує регулярних перевірок та технічного обслуговування.