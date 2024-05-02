ОСУВ «Хортиця»: Росіяни змогли закріпитися в Очеретиному на Донеччині

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Російським військам вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Однак частина селища, де знаходяться росіяни, перебуває під вогневим контролем українських військ — бої тривають.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

За словами Волошина, ситуація під контролем підрозділів ЗСУ. Українські бійці вживають усіх заходів для того, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямку та повернути Очеретине під контроль — для цього виділили додаткові сили та розгорнули резерви.

Просування російських військ поблизу Очеретиного за версією аналітиків проєкту DeepState. deepstatemap.live

Волошин наголосив, що найскладніша ситуація на фронті зараз на Покровському та Курахівському напрямках — там тривають запеклі бої. На цих ділянках фронту росіяни розгорнули до чотирьох своїх бригад та намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Марʼїнки.

«На цих напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогли», — заявив речник ОСУВ «Хортиця».

Аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування росіян в районі Очеретиного з 22 квітня. Тоді аналітики стверджували, що ворог захопив південну частину Очеретиного, скориставшись заміною українських підрозділів, а також зайняв більшу частину Новомихайлівки та просунувся в напрямку села Костянтинівка.

27 квітня речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин запевнив, що на той час дві третини сіл Очеретине та Соловйове на Донеччині перебували під контролем Сил оборони України.

У сьогоднішньому зведенні Генштаб заявив, що Сили оборони відбивають атаки росіян в районах Очеретиного.