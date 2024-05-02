З аукціону у Великій Британії прибрали людські черепи, щоб «не увічнювати спадщину колоніалізму»

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У Великій Британії аукціонний дім зняв з продажу 18 давньоєгипетських людських черепів після критики депутатки британського парламенту, що їх продаж увічнить звірства колоніалізму.

Про це пише The Guardian.

Черепи 10 чоловіків, пʼяти жінок і трьох осіб невизначеної статі були виставлені на аукціон Semley Auctioneers у графстві Дорсет з орієнтовною ціною 200—300 фунтів стерлінгів (10—15 тисяч гривень) за кожен лот.

Їх зібрали вікторіанські британські солдати і археолог Августус Генрі Лейн Фокс Пітт-Ріверс, який заснував Музей Пітт-Ріверса в Оксфордському університеті в 1884 році.

Черепи, деякі з яких походять з Фів і датуються 1550—1292 роками до н. е., були частиною менш відомої, другої колекції Пітт-Ріверса, яку він виставив у приватному музеї у своєму маєтку у Фарнхемі, графство Дорсет.

Проти продажу черепів виступила депутатка Белл Рібейро-Адді, голова міжпартійної парламентської групи з питань африканських репарацій.

«Ця мерзенна торгівля увічнює темну спадщину експлуатації, колоніалізму та дегуманізації. Це грубе порушення людської гідності та наруга над памʼяттю тих, чиє життя було несправедливо забране, або чиї місця останнього спочинку були осквернені», — заявила вона.

Після її скарги аукціон прибрав з продажу черепи.

У Великій Британії діють суворі правила щодо зберігання, поводження та експонування людських останків. Але будь-хто може володіти, купувати й продавати частини людського тіла, якщо вони не були придбані незаконно і не використовуються для трансплантації, а лише для прикраси.