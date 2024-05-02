Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 030 військових, 20 танків і 29 бронемашин

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Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати росіян станом на 2 травня і повідомив про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби, 1 травня, відбулося 121 бойове зіткнення.

На Купʼянському напрямку українські війська відбили 14 атак в районах Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Берестового та Копанки Харківської області й Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах Греківки, Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 20 атак росіян у районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Спірного й Нового Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські війська 39 разів атакували в районах Калинового, Архангельського, Прогресу, Очеретиного, Соколу, Соловйового, Новопокровського, Семенівки, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного Донецької області. Там росіяни, за підтримки авіації, 22 рази намагалися прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни 2 рази атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. У росіян було 9 безуспішних атак.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (1 травня) окупанти орієнтовно втратили 1 030 військових (вбиті / поранені), 20 танків, 29 бронемашин і 20 артилерійських систем, чотири системи ППО, 23 безпілотники, 49 одиниць автотехніки і вісім одиниць спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони вразили один пункт управління, одну наземну станцію управління безпілотниками та 8 районів зосередження особового складу російських військ.