США ввели масштабні санкції проти росії та країн, які допомагають їй обходити обмеження і виробляти зброю

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Марієнко Андрій / УНІАН

Мінфін США оголосив, що вводить нові санкції проти російської військово-промислової бази, а також компаній та осіб в інших країнах, які допомагають рф ухилятися від уже введених обмежень. У список внесли понад 280 фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зокрема, у санкційний список потрапили майже 60 субʼєктів з Азербайджану, Бельгії, Китаю, росії, Словаччини, Туреччини та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Ще понад 100 організацій опинились в списку, оскільки працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому і транспортному секторах економіки росії, тим самим допомагаючи армії рф. Серед них:

авіакомпанія «Победа»;

автозавод «Урал»;

Брянський автозавод;

завод «Протон»;

48-й науково-дослідний інститут Міноборони росії;

Томський електротехнічний завод та інші.

Також обмеження спрямовані проти російських імпортерів і китайських постачальників бавовняної целюлози, нітроцелюлози та її ключових компонентів, які необхідні росії для виробництва пороху, ракетного палива та вибухових речовин.

Додатково Мінфін вніс до чорного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, які причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в росії — «Нефтегазстрой» та «ВНИПИгаздобыча».

Зрештою, у координації з американським Міністерством фінансів Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних і фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти росії або повʼязані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою рф.

Також Держдеп ввів обмеження проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного секторів росії та запровадив додаткові санкції у звʼязку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.