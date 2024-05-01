Правозахисники просять Зеленського ветувати закон щодо звітування про «звʼязки» з людьми в окупації

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Верховна Рада України

Вісім правозахисних організацій в Україні звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон № 7731, який зобовʼязує працівників повідомляти про «звʼязки» з людьми в окупації.

Про це йдеться в заяві Центру прав людини ZMINA, який є одним із підписантів звернення.

У заяві вказано, що 25 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України. Згідно з ним, працедавці матимуть право звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні звʼязки з людьми, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.

За словами правозахисників, до другого читання зміст законопроєкту «суттєво змінився» — він поширився не лише на працівників обʼєктів критичної інфраструктури, а ще там зʼявилась норма про неповідомлення про контакти з людьми в окупації.

Правозахисники зазначають, що ухвалений закон суперечить державній політиці реінтеграції окупованих територій. Також ця норма нібито робить переселенців та інших людей, зареєстрованих в окупації, тими, «звʼязок» із ким слід сприймати як загрозу національній безпеці України.

При цьому в ZMINA наголосили, що в законі немає визначення «звʼязків із фізичними особами». Тобто зараз незрозуміло, що мається на увазі — родинні звʼязки, контакти з колегами й друзями чи підтримка звʼязків у соціальних мережах (як-от обговорення з невідомими людьми новин, поточної ситуації абощо). Правозахисники кажуть, що таке положення нібито дозволяє роботодавцеві звільнити працівника безпідставно.

Крім того, закон не пояснює, що роботодавець має робити із повідомленням про «звʼязки» з людьми в окупації. З огляду на це правозахисники закликали Зеленського ветувати закон та повернути його на доопрацювання, зокрема пропонують вилучити спірні норми.

Серед підписантів — Центр прав людини ZMINA, ГО «Донбас СОС», ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», БФ «Право на захист», БО «БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», ГО «КРИМ СОС», Кримська правозахисна група і БФ «СХІД-SOS».

Що передувало

25 квітня Верховна Рада ухвалила закон № 7731 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань». Законопроєкт зареєстрували ще у вересні 2022 року — його авторами є депутати від фракції «Слуга народу».

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначили, що його розробили для «врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії проти України».