Міноборони працюватиме з однією з найбільших супутникових компаній, щоб обмежити зйомки території України

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viasat.com / «Бабель»

Міністерство оборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, щоб обмежити космічні зйомки території України в умовах воєнного стану. Назву компанії не розголошують з міркувань безпеки.

«Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території», — підкреслила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони.

Вона додала, що ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній.

Також Міноборони планує продовжити контракт із супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.