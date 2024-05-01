У київському бізнес-центрі викрили незаконне казино і кол-центр. Підозру отримав директор компаній бізнесмена Вʼячеслава Лисенка

Новини

У Києві у вівторок, 30 квітня, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки разом з іншими правоохоронцями викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино і шахрайський кол-центр, який ошукував українців та громадян Німеччини та Чехії.

Пресслужба БЕБ повідомляє про низку обшуків.

У казино, яке працювало на девʼятому поверсі, вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям. У кол-центрі вилучили компʼютерну техніку, телефони та чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.

Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучили майже $135 тисяч і приблизно €5 тисяч готівкою.

За даними слідства, кол-центр працював так: потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами грошей на віртуальні рахунки центру, людей блокували.

Підозру за організацію незаконних азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК) отримав директор бізнес-центру.

Детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК — шахрайство, вчинене у великих розмірах, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Деталі справи та хто отримав підозру

За інформацією «Бабеля» у правоохоронних органах, підозру у цій справі отримав Сліпуха Михайло Сергійович. Він директор у двох компаніях, які належать акціонеру логістичної компанії Meest China, члену наглядової ради CEO Club Ukraine Вʼячеславу Лисенку.

Бізнес-центр розташований на Дегтярівській, 33В. Обшуки були не тільки там — одночасно їх було понад 10 за різними адресами. Зокрема, на провулку Бутишева, 23 — там центральний офіс Лисенка, де Сліпуха також директор.

Співрозмовник «Бабеля» у правоохоронних органах каже, що прізвище Лисенка зараз теж фігурує в справі. Цю операцію силовики готували понад 8 місяців.

Сліпуха і Лисенко на дзвінки «Бабеля» не відповіли.