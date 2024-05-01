Російське військо атакувало Донеччину — двоє людей загинули
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти атакували місто Гірник у Донецькій області з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Двоє людей загинули, ще шестеро поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Загинули 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Шістьом пораненим надають медичну допомогу.
Остаточну інформацію про кількість постраждалих та обсяги руйнування ще встановлюють.
У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.
- Протягом 25 квітня на Донеччині від російських обстрілів загинули семеро людей.