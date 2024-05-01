Телескоп «Хаббл» відновив роботу після проблем з обладнанням

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NASA

Космічний телескоп «Хаббл» знову працює над науковими операціями, а всі його інструменти підключені до мережі.

Про це повідомили в NASA.

Телескоп увійшов у безпечний режим 23 квітня через постійну проблему з гіроскопом. Один з трьох його гіроскопів давав неправильні показання. Гіроскопи вимірюють швидкість повороту телескопа та є частиною системи, що визначає, у якому напрямку дивиться «Хаббл».

NASA

Агентство NASA очікує, що телескоп «Хаббл» продовжить робити космічні відкриття, співпрацюючи з іншими обсерваторіями, такими як космічний телескоп «Джеймса Вебба», протягом цього десятиліття і, можливо, у наступному.

Космічний телескоп «Хаббл» запустили у 1990 році, він дивує людство своїми відкриттями вже 34 роки.