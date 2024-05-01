СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Запоріжжя за розпалювання релігійної ненависті

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Служба безпеки України після обшуків вручила підозру митрополиту Запорізькому та Мелітопольському Луці (справжнє імʼя Андрій Коваленко) Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Пресслужба СБУ повідомила, що йому закидають розпалювання релігійної ненависті (ч. 2 ст. 161 КК), за що загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, митрополит публічно зневажливо висловлювався щодо парафіян інших конфесій, ображав їхні релігійні почуття в своєму Telegram-каналі, підтримував росію та «розхитував суспільно-політичну обстановку». СБУ перевіряє митрополита на підривну діяльність. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Рада національної безпеки і оборони України у грудні 2022 року наклала на Луку персональні санкції.

Громадський рух «ЧЕСНО» раніше заніс Луку до «Реєстру зрадників». Сказано, що він поширював російську пропаганду, виправдовував агресію рф проти України, казав, що українці заслужили російські бомбардування, а також звинувачував Україну у гоніннях церкви.

У 2021 році Лука звинуватив Українську греко-католицьку церкву в розпалюванні війни на Донбасі, назвавши католицизм релігією ненависті та кровопролиття. У 2022 році активно виступав проти розривання звʼязків із Москвою.