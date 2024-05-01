«Ми не вʼяла риба». «Укрпошта» пояснила свій пост у Х з лайкою на критику продажу старих авто через Prozorro

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Укрпошта

У держпідприємстві «Укрпошта» пояснили свій пост-відповідь у Х на різку критику продажу старих авто через Prozorro.

Ветеран і директор з маркетингу «Укрпошти» Максим Колесніков у коментарі «Бабелю» сказав, що лайлива відповідь була ситуативним маркетингом. Компанія готова вибачатись у разі «факапів», але не в цьому випадку.

«Ми не «вʼяла риба», яка має приймати кожен раз будь-що. У нас є позиція: там де ми праві — ми праві. В Twitter (Х) люди матюкаються і це там абсолютна норма. Але люди чомусь звикли, що вони можуть матюкатися на чиюсь адресу, і ці люди мають це «хавать». Ми, до речі, ні на кого самі не лаялись, просто сказали, що ми не такі [...]. Ми можемо матюкатись в форматі «ми не йобнуті». Я не розумію, чому людей це так чіпляє? Вони хотіли, щоб ми сказали: «Так, ми йобнуті». Вибачте, такого не буде, коли ми праві», — сказав Колесніков.

Він вважає, виходячи з власного досвіду хейту в Twitter, що найгірша реакція — це сховатись і почати вибачатися.

«Ми юридично, з точки зору продажу цього авто, абсолютно праві. Сприймати на себе це [публічні образи], ми не зобовʼязані. В кінці кінців, у будь-якої людини, компанії має бути певна гідність. Вона може відповісти жорстко — це нормально», — додав Колесніков.

Що сталось?

30 квітня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський оголосив, що компанія виставила на продаж на Prozorro 531 авто, здебільшого старі 1990-х та 2000-х років випуску. Серед них — Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші.

У соцмережах, особливо в Х (Twitter), це викликало бурхливу критику з лайкою — користувачі питали, чому компанія не може передати автівки на потреби армії. У відповідь на акаунті «Укрпошти» зʼявилось коротке, різке повідомлення з лайкою.

Смілянський потім пояснив, що продажу майна через Prozorro вимагає закон. «Укрпошта» — компанія, в якої акціонер держава, вона не може просто так передати ці авто.

«Я думаю, не треба багато фантазії, щоб уявити, як ті самі активісти — антикорупціонери прибігли б (разом вже з БЕБ, прокуратурою) писати про те, як з балансу державної компанії «зникла 531 автівка, в тому числі Мерседес», і неважливо, що йому 20 років. Саме тому є дуже простий і зрозумілий механізм — Prozorro. Продажі, де всі бачать і товар, і ціну продажу. І саме ринок визначить, скільки і що коштує», — написав Смілянський.

Максим Колесніков у той день також відреагував на критику. Він обурився, що з одного боку люди вимагають, щоб у державній компанії «все було за законом», а з іншого — просять віддати усе «за гривню».