Гендиректору «Київавтодору» оголосили підозру в розкраданні 10 млн грн на ремонті доріг у Києві

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Київська міська прокуратура оголосила підозри генеральному директору «Київавтодору», керівнику приватного підприємства й ще трьом людям. За версією слідства, підозрювані розікрали 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.

Про це повідомили Київська міська прокуратура та Національна поліція України.

Хоча правоохоронці не називають імен підозрюваних, «Київавтодор» зараз очолює Олександр Федоренко.

Як стверджує прокуратура, підозрювані під час воєнного стану заволоділи коштами, що виділили з місцевого бюджету для ремонту київських доріг. За даними слідства, упродовж 2022—2023 років між «Киїавтодором» та низкою комерційних структур укладали договори на ремонт доріг на загальну суму понад 185 мільйонів гривень. Підозрювані нібито закупили будівельні матеріали за значно завищеною вартістю.

У поліції додають, що підозрювані вносили фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості. До прикладу, на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток вони встановили старі, які були раніше демонтовані. За висновками експертизи, підозрювані безпідставно отримали близько 10 мільйонів гривень.

Пʼять людей, зокрема гендиректор «Київавтодору», отримали підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскація майна.