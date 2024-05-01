Таліби намагаються заохочувати туристів відвідувати Афганістан

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Фахівці туристичної індустрії Афганістану міркують над тим, як привернути увагу туристів до країни, і таліби тільки раді допомогти.

Про це повідомляє Associated Press.

Афганістан є ізгоєм на світовій арені, головним чином через придушення прав жінок. Економіка країни стикається з серйозними труднощами, інфраструктура нерозвинена, а бідність — повсюдно.

А втім, іноземці все одно відвідують країну — заохочені різким падінням насильства у країні, розширенням авіасполучення і хвастощами щодо відпочинку у незвичайному місці. І хоча число туристів у Афганістані залишається незначним, цікавість до туризму все ж зростає.

За 2021 рік країну відвідав 691 іноземний турист. У 2022 році ця цифра зросла до 2 300, а минулого року їх було вже 7 тисяч.

Голова Управління туризму в Кабулі Мохаммад Саїд сказав, що найбільше іноземних відвідувачів приїздило з Китаю — через географічну близькість і велику чисельність населення. Крім того, Афганістан має деякі незначні переваги перед деякими своїми сусідами.

«Відвідувачі з Китаю розповіли, що не хочуть їхати до Пакистану, тому що це небезпечно, і на них там нападають. Японці сказали мені те саме. Це добре для нас», — сказав Саїд.

Але є й певні труднощі. Зокрема, отримати візу важко й дорого. Багато країн розірвали дипломатичні відносини з Афганістаном після повернення талібів до влади, бо жодна країна не визнає їх законними правителями.

Афганські посольства або закрилися, або призупинили свою роботу. Триває боротьба за владу між посольствами й консульствами, укомплектованими людьми з колишньої адміністрації, підтримуваної Заходом, і тими, що повністю підконтрольні «Талібану».

Саїд визнає, що для розвитку афганського туризму існують перешкоди, але сказав, що працює з міністерствами, щоб їх подолати.

Він планує запровадити візу по прибуттю для туристів, але на це можуть піти роки. Крім того, існують проблеми з дорогами, які в деяких частинах країни або заасфальтовані лише наполовину, або взагалі відсутні, а авіакомпанії здебільшого уникають повітряного простору Афганістану.

До того ж, жоден афганський аеропорт не має прямих сполучень з такими великими туристичними ринками, як Китай, Європа чи Індія.

Попри численні труднощі і непочате поле праці, Саїд хоче, щоб Афганістан став центром туризму. Такі амбіції підтримують і вищі лідери «Талібану».

«Мене направили в це управління за вказівкою старійшин (міністрів). Вони повинні довіряти мені, оскільки послали мене в це важливе місце», — каже Саїд.

Студенти афганських вишів, де навчають туризму й бізнесу, також мріють, щоб іноземці побачили їхню країну з іншого боку.

«Іноземці чують, що Афганістан відсталий, бачать бідність і війну. Водночас ми маємо 5 000 років історії. Має бути нова сторінка для Афганістану», — сказав студент бізнес-школи, який мріє відкрити свій готель для туристів у Афганістані.

Неофіційний предмет, який вивчають студенти туристичних вишів, — як взаємодіяти з іноземками і як їхня поведінка чи звички можуть суперечити місцевим звичаям і законам. Прикладами можуть бути жінки, які курять, їдять у громадських місцях або вільно спілкуються з чоловіками, що не мають із ними кровних чи шлюбних звʼязків.

Таліби запровадили в країні дрес-код для жінок і правила, які вимагають, щоб за межами дому жінку супроводжував її чоловік або махрам — близький родич чоловічої статі. Крім того, у країні заборонили салони краси, а спортзали для жінок закриті.

На знак того, що Афганістан готується до нових іноземних відвідувачів, єдиний у країні пʼятизірковий готель Kabul Serena знову відкрив СПА і салон краси для іноземок після кількамісячного закриття. А щоб отримати доступ до послуг, іноземці повинні предʼявити свій паспорт. Жінкам, народженим у Афганістані, відвідувати СПА і салон краси заборонено.