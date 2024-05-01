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Міністерство культури України

Напередодні Великодня в Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів країни. Протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

«Я дякую всім майстрам, які знаходять в собі натхнення і вкладають душу в це мистецтво. З вами ми впевнені, що традиція писанкарства буде не лише збережена, а й передана майбутнім поколінням українців», — сказав виконувач обовʼязків міністра культури Ростислав Карандєєв.

Створені писанки передадуть захисникам на фронт за допомоги Міжнародного штабу допомоги українцям.