Джерела «Бабеля»: СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Запорізького Луки

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СБУ прийшла з обшуками до митрополита Запорізького та Мелітопольського Луки (справжнє імʼя Андрій Коваленко) Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Слідчі дії тривають від ранку 1 травня в Запоріжжі. Подробиці правоохоронці обіцяють надати пізніше.

Громадський рух «ЧЕСНО» раніше заніс Луку до «Реєстру зрадників». Сказано, що він поширював російську пропаганду, виправдовував агресію рф проти України, казав, що українці заслужили російські бомбардування, а також звинувачував Україну у гоніннях церкви.

У 2021 році Лука звинуватив Українську греко-католицьку церкву в розпалюванні війни на Донбасі, назвавши католицизм релігією ненависті та кровопролиття. У 2022 році активно виступав проти розривання звʼязків із Москвою.