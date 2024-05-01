Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 220 військових. На фронті було 122 зіткнення

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Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати росіян станом на 1 травня 2024 року і повідомив про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби, 30 квітня, відбулося 122 бойових зіткнення.

На Купʼянському напрямку українські війська відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 21 атаку в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 33 атаки в районах пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 33 атаки в районах пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогірʼя Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. У росіян було 2 безуспішні атаки.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (30 квітня) окупанти орієнтовно втратили 1 220 військових (вбиті / поранені), пʼять танків, 21 бронемашину і 13 артилерійських систем, одну систему ППО, сім безпілотників, 33 одиниці автотехніки і три одиниці спецтехніки.