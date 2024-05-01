СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва. Перевіряють документи та автівки

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Служба безпеки України спільно з силовими органами проводить в центрі Києва контррозвідувальні безпекові заходи. Серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі, а також прилегла місцевість.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних обʼєктів та місць масового перебування людей», — сказано у повідомленні.

На місцях працюють СБУ, Управління державної охорони, поліція, Військова служба правопорядку ЗСУ та інші підрозділи, залучені до оборони столиці. Вони оглядають території, перевіряють документи та автівки. На деяких вулицях можливі обмеження руху.

СБУ наголошує, що усі відпрацювання відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Людей закликають поставитись до цього з розумінням, мати при собі документи і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.