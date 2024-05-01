У Запорізькій області планують побудувати 10 підземних шкіл. Пʼять з них зведуть найближчим часом

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

У Запоріжжі та області побудують пʼять підземних шкіл. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру та населених пунктів області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перші три школи планують побудувати у Запоріжжі, а ще дві — у Запорізькому районі.

«Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави — до 500 мільйонів гривень», — інформує Федоров.

За його словами, перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області мають на меті збудувати 10 підземних шкіл.

Нещодавно Федоров повідомив про плани відкрити у Запоріжжі підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання у новому навчальному році.