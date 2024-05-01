Росіяни знову атакували Одесу балістикою — троє людей загинуло

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Ігор Гора /«Бабель»

Уночі в Одесі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги — росіяни вдарили по місту балістичними ракетами. Троє людей загинуло, а ще троє — дістали поранення. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:27. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня. Інформація про вибухи зʼявилася вже за кілька хвилин. Відбій тривоги оголосили о 00:17.

В результаті нічної атаки постраждали житлові будинки: вибито вікна та двері. За його словами, зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоровʼя», — звернувся до містян Труханов.