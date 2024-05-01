У США запевняють, що Україна має використати нову військову допомогу для оборони, а не для контрнаступу. Огляд іноземних медіа 30 квітня

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«Бабель»

Впливове серед американських політиків видання The Hill опублікувало колонку Тома Мокаїтіса, автора книжки «Конвенційна та неконвенційна війна: історія конфлікту в сучасному світі», професора історії чиказького Університету Де Поля. У ній він радить американським політикам, на чому слід наполягати в розмовах з українською стороною після того, як Київ отримав нову військову допомогу від Сполучених Штатів. Допомоги точно вистачить Україні до кінця року, от тільки чи будуть після неї нові пакети ― відкрите і складне питання. Отже, українська армія має використати надану техніку так, щоб зробити своє становище максимально стабільним незалежно від того, наскільки щедрим чи скупим буде подальший потік допомоги, пише Мокаїтіс.

Це означає, що Київ має принаймні на тривалий час відмовитися від контранступальних операцій. «Можливо, є сенс відвоювати землі, які росіяни захопили останніми місяцями, однак розмови про широкомасштабний наступ не на часі», ― стверджує автор. Його аргументація ― торішній контрнаступ коштував Україні забагато життів, техніки та грошей, а результатів майже не дав. Якщо Україна витрачатиме нові ресурси в такому ж стилі ― це шлях до фіаско. Тому техніку, яку Києву надають партнери зараз ― ті самі БМП Bradley, варто використовувати в обороні, вони чудово підходять до цієї ролі. А паралельно Києву слід виправляти помилки, через які провалилась попередня спроба звільнення земель. Наприклад, стверджує автор, не вести в бій «зелені», щойно зібрані бригади, хоч і оснащені новою технікою. Не тиснути одночасно на кількох напрямках, розпорошуючи сили. Краще налагодити взаємодію між різними видами військ, адже брак координації між ними раніше став однією з причин невдач, стверджує Мокаїтіс.

Під кінець року, після виборів у США, можна буде оцінити загальну ситуацію і прийняти рішення щодо наступних кроків. А наразі, на думку автора статті, задача американських політиків ― переконати Зеленського не наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх окупованих росіянами українських земель.

Також вартий уваги текст Associated Press про Вікторію Спартц ― першу конгресвумен українського походження, яка вирішила проголосувати проти допомоги Україні. Журналісти видання розбирають причини цього ― і, як і «Бабель» у своїй статті, доходять висновку, що головна причина у Трампі та конкурентах у виборчому окрузі Спартц, які його підтримують.

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