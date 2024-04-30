AstraZeneca визнала в судових документах, що її вакцина від COVID-19 може викликати тромбоз

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Фармацевтична компанія AstraZeneca вперше в судових документах визнала, що її вакцина від COVID-19 може спричинити рідкісний побічний ефект — тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

Про це повідомляє The Telegraph.

На компанію подали груповий позов, стверджуючи, що її вакцина спричинила десятки смертей та серйозно підірвала здоровʼя багатьох людей.

Перша скарга стосувалася чоловіка на імʼя Джеймі Скотт, батька двох дітей, який отримав перманентне пошкодження головного мозку внаслідок розвитку тромбу і кровотечі в мозку після того, як він вакцинувався у квітні 2021 року. Чоловік тричі опинявся на межі життя й смерті.

Загалом до Високого суду Англії подали 51 позов, жертви та родичі постраждалих вимагають відшкодування збитків на загальну суму приблизно £100 мільйонів (понад $125 мільйонів).

AstraZeneca публічно заперечує ці претензії, але в юридичному документі, поданому до Високого суду в лютому, визнала, що її вакцина від COVID-19 «у дуже рідкісних випадках може спричинити тромбоз із синдромом тромбоцитопенії, причинно-наслідковий механізм невідомий».

Водночас юристи стверджують, що вакцина AstraZeneca, розроблена спільно з Оксфордським університетом, — «дефектна», а її ефективність «значно завищена». Компанія ці заяви рішуче заперечує.

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що вакцина AstraZeneca «безпечна й ефективна для всіх людей віком від 18 років», а побічний ефект, який спонукав до судового позову, «дуже рідкісний».

Уперше вчені виявили звʼязок між вакциною та новим захворюванням під назвою «вакциноіндукована імунна тромботична тромбоцитопенія» ще в березні 2021 року. Юристи стверджують, що тромбоз із синдромом тромбоцитопенії є підвидом цього захворювання, хоча AstraZeneca, схоже, не визнає цього терміна.