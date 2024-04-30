Пивна партія балотується до парламенту Австрії

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У Австрії Пивна партія братиме участь у цьогорічних парламентських виборах, навіть попри брак фінансування.

Про це сьогодні заявив лідер політичної сили, який, заручившись зростаючою підтримкою, імовірно, бачить келих наполовину повним, передає Reuters.

Партію здебільшого жартома заснував у 2015 році лікар і рок-музикант Домінік Влазни. Зараз вона має всі шанси отримати перевагу на виборах, зокрема серед лівих. Водночас у попередніх опитуваннях поки що лідирують ультраправі.

«Так, Пивна партія балотуватиметься на майбутніх парламентських виборах. Підтримка, яку ми отримуємо, величезна. Це мотивує нас іти до кінця», — сказав 37-річний Влазни в заяві для медіа.

У січні він казав, що участь у перегонах залежатиме від того, чи зможе партія зібрати достатньо коштів. Влазни збирався це зробити, збільшивши кількість членів до 20 тисяч з «приблизно 1 300 активних членів» наприкінці 2023 року. Сьогодні він визнав, що до такої цифри ще далеко, а вибори мають відбутися до жовтня.

«Ми виконали понад половину від нашої цілі щодо фінансування. Наша склянка, так би мовити, наполовину повна, і постійно поповнюється», — сказав Влазни.

До цього партія брала участь у парламентських виборах 2019 року, та отримала лише 0,1% голосів, але сам Влазни посів третє місце на президентських виборах у 2022 році з 8,3%. Останні опитування громадської думки показали, що партію підтримують від 5 до 7% австрійців, а щоб потрапити до парламенту, потрібно набрати 4%.

Раніше партія проводила кампанії щодо серйозних і менш серйозних питань — від покращення системи охорони здоровʼя до встановлення громадських пивних фонтанів у Відні.