Латвія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійдуть засоби ППО та дрони
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Латвія затвердила надання Україні нової партії військової допомоги. До неї увійдуть зенітні установки та безпілотники.
Про це повідомила премʼєрка країни Евіка Сіліня у своєму X.
За її словами, йдеться про передачу зенітних установок NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів.
«Це допоможе покращити й протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України», — зазначила Сіліня.
Вона додала, що Латвія виділяє на підтримку України приблизно 0,25% свого ВВП на рік.
- Латвія регулярно передає Україні пакети з військовою допомогою. Наприклад, 4 квітня країна оголосила, що відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму мільйон євро.
- З урахуванням квітневого пакета військова допомога Україні з боку Латвії сягне €392 мільйонів, а загальна підтримка України — €850 мільйонів. У 2024 році підтримка України перевищить €200 мільйонів, військова допомога становитиме приблизно €112 мільйонів, або майже 0,25% ВВП Латвії.