Латвія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійдуть засоби ППО та дрони

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Латвія затвердила надання Україні нової партії військової допомоги. До неї увійдуть зенітні установки та безпілотники.

Про це повідомила премʼєрка країни Евіка Сіліня у своєму X.

За її словами, йдеться про передачу зенітних установок NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів.

«Це допоможе покращити й протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України», — зазначила Сіліня.

Вона додала, що Латвія виділяє на підтримку України приблизно 0,25% свого ВВП на рік.