LRT: Понад 70 литовських компаній в обхід санкцій експортували до росії товари подвійного призначення

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Понад 70 литовських компаній в обхід санкцій експортували до росії товари подвійного призначення на суму щонайменше €130 млн. Це сталося у період з березня 2022 до серпня 2023 року, повідомив суспільний мовник LRT у своєму розслідуванні.

Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до Кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням, поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

Мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення мали експортуватися до третіх країн, але врешті опинилися в росії, зʼясували литовські журналісти.

Зокрема транспортна компанія Zetemzeja, зареєстрована в Клайпеді, нібито відправляла мікрочипи американського виробництва.

А логістична компанія Delamode Baltics, яка в минулому надавала послуги Збройним силам Литви, Державній прикордонній службі та Ігналінській атомній електростанції, могла виступати посередником у щонайменше десяти постачаннях товарів подвійного призначення до росії, йдеться у розслідуванні.

Delamode Baltics могла перевозити через Грузію підшипники, електроніку, процесори та інше обладнання, що компанія заперечує.

За даними LRT, серед імовірних експортерів є компанії, які вже пʼять років працюють без директора, не подають фінансових звітів і перебувають у процесі ліквідації.

З листопада 2023 року литовська митниця посилила контроль за ввезенням товарів через Литву до росії та Білорусі, щоб запобігти можливому обходу санкцій. Тоді ж Сейм Литви ухвалив рішення про штрафи за недотримання міжнародних санкцій.