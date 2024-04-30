У Києві під колишньою Аркою дружби демонтують памʼятник на честь Переяславської ради

Новини

У Києві під Аркою Свободи українського народу (колишня Дружби народів) демонтують композицію на честь Переяславської ради.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 — 7 000 тонн. Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити», — йдеться у повідомленні.

Після демонтажу конструкцію зберігатимуть у Державному музеї авіації ім. О. К. Антонова.