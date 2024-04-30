Колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року вʼязниці за шпигунство на користь росії

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Alex Wong / Staff

У США колишнього співробітника Пентагону Джареха Себастьяна Далке засудили до 21 року та 8 місяців увʼязнення у справі про шпигунство, повідомляє Міністерство юстиції США.

У 2023 році 32-річний Далке визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації іноземному (російському) агенту.

«Обвинувачений, який дав присягу захищати нашу країну, вважав, що продавав секретну інформацію про національну безпеку російському агенту, тоді як він сам видавав себе ФБР. Цей вирок демонструє, що тих, хто прагне зрадити нашу країну, буде притягнуто до відповідальності за їхні злочини», — заявив генеральний прокурор.

Від 6 червня до 1 липня 2022 року чоловік був співробітником Агентства національної безпеки (АНБ), де він працював розробником систем безпеки інформаційних систем. Далке визнав, що з серпня до вересня 2022 року використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі уривків трьох секретних документів особі, яку він вважав російським агентом.

Приблизно 26 серпня 2022 року Далке запросив $85 тисяч в обмін на всю інформацію, якою він володіє. За його словами, ці дані мали велике значення для росії.

Пізніше він все ж таки передав таємну інформацію та надіслав лист зі словами: «Я дуже радий нарешті надати вам цю інформацію і з нетерпінням чекаю нашої дружби».

Отримувачем виявився таємний агент ФБР — тож витоку даних вдалося запобігти. ФБР заарештувало Далке 28 вересня 2022 року, через кілька хвилин після того, як він передав файли.

На суді він визнав свою провину та зізнався, що свідомо передавав інформацію з наміром завдати шкоди США.