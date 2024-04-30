Кількість загиблих від ракетної атаки в Одесі зросла до пʼяти
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Одесі кількість загиблих від ракетної атаки зросла до пʼяти — у лікарні помер 64-річний чоловік. Також на алеї загинув собака.
Загальна кількість постраждалих становить 32 людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наразі у медзакладх продовжують лікування 23 постраждалих, серед них четверо у вкрай важкому стані, зокрема чотирирічна дівчинка.
Серед загиблих — проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності академії Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.
Серед поранених є колишній народний депутат від Партії регіонів та «Опозиційного блоку» та чинний президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. У нього осколкове поранення стегна та венозна кровотеча.
Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Росіяни завдали ракетного удару по Одесі 29 квітня. За попередньою інформацією МВС, росіяни застосували балістику. Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії, більш відомий як «Замок Гаррі Поттера».