Кількість загиблих від ракетної атаки в Одесі зросла до пʼяти

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В Одесі кількість загиблих від ракетної атаки зросла до пʼяти — у лікарні помер 64-річний чоловік. Також на алеї загинув собака.

Загальна кількість постраждалих становить 32 людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі у медзакладх продовжують лікування 23 постраждалих, серед них четверо у вкрай важкому стані, зокрема чотирирічна дівчинка.

Серед загиблих — проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності академії Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.

Серед поранених є колишній народний депутат від Партії регіонів та «Опозиційного блоку» та чинний президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. У нього осколкове поранення стегна та венозна кровотеча.

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).