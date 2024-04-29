До Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Столтенберг і зустрівся із Зеленським. Про що говорили

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Генеральний секретар НАТО прибув до України з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили в пресслужбі НАТО.

Це вже третій візит Столтенберга до України з початку повномасштабного вторгнення. На зустрічі він та Зеленський обговорили ініціативу щодо створення спецфонду фінансової підтримки української оборони на €100 мільярдів терміном на пʼять років. За словами президента України, у союзників України є можливість втілити в життя таку ініціативу.

Зеленський відзначив, що для української сторони дуже важливі деталі створення такого фонду. Президент підкреслив, що це має бути не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені угодами щодо гарантій безпеки.

На конференції президент України заявив, що американська допомога вже почала надходити до України.

«Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад», — зазначив Зеленський.

Також на зустрічі обговорили додаткові системи Patriot для України. Зеленський зазначив, що поки в цьому питанні «немає конкретики».

«Ми з нашого боку працюємо і аналітично, ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги, ми працюємо над додатковими системами Patriot», — повідомив Зеленський.

Крім того, президент упевнений, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз». Водночас Столтенберг заявив, що Україна має повноправне місце в Альянсі і що, коли «настане потрібний час», Україна відразу стане членом НАТО.