Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела ребрендинг перед виборами — тепер вона насамперед турботлива мати і бабуся

Новини

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела ребрендинг перед виборами в Європейському Союзі — від суворої керівниці до турботливої мами й бабусі, яка хоче, щоб її родина жила у безпечній Європі.

Про це пише Politico.

Новий образ контрастує з попереднім, який був у неї протягом пʼяти років — вона була відома своєю самодисципліною та тим, що спала в штаб-квартирі Єврокомісії, працюючи понаднормово та у вихідні.

Тепер у неї є новий вебсайт передвиборчої кампанії в яскравих відтінках разом із новим логотипом — колом із золотих зірок ЄС і гаслом «Урсула-2024».

«Я горда європейка, мати сімох дітей і балотуюсь на другий термін як президент Європейської комісії», — йдеться на першій сторінці вебсайту.

«Люди знають її як президента Єврокомісії. Про що люди можуть знати менше, так це про те, хто вона насправді як особистість… Хто така Урсула фон дер Ляєн?» — сказав головний представник її кампанії Олександр Вінтерштейн.

Нова стратегія зосереджується на ній особисто та на її сім’ї. Це незвично для європейських політиків, проте не для Урсули, адже до її входу в європейську політику в 2019 році особистість і сімейне життя фон дер Ляєн були відомі в німецькій політиці. Вона приєдналася до першого кабінету колишнього канцлера Ангели Меркель у 2005 році як міністр у справах сімʼї, потім стала міністром праці, а далі — міністром оборони.

У ті роки Урсула фон дер Ляєн регулярно розповідала про себе та свою сімʼю з сімох дітей. Опоненти критикували її за те, що вона виставляє свою родину напоказ і використовує її для політичної вигоди.