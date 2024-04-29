Жерара Депардьє затримали через звинувачення в сексуальному насильстві

Новини

facebook.com

Французького актора Жерара Депардьє затримали через висунуті проти нього звинувачення в сексуальному насильстві. Зараз він у поліцейській дільниці Парижу, його допитують.

Про це пишуть BFMTV і AFP.

Згідно з інформацією BFMTV, поліція затримала Депардьє сьогодні о 8 годині ранку. Актора звинувачують у сексуальному насильстві дві жінки.

За словами жінок, які подали позов, інциденти сталися на зйомках двох фільмів — у 2014 році на знімальному майданчику фільму «Чарівник і сіамці» (Magicien et les Siamois, 2015), та в 2021 році на зйомках стрічки «Зелені віконниці» (Les Volets verts, 2022). Актор ці звинувачення відкидає.

Перша позивачка стверджує, що Депардьє торкався її сідниць і нецензурно висловлювався на її адресу у себе вдома, в приватному особняку в Парижі — тоді вони готувалися до зйомок фільму «Чарівник і сіамці». У перший день зйомок Депардьє, який грав роль чарівника, знову торкався інтимних частин тіла жінки та кілька разів робив їй сексуальні пропозиції. На той момент позивачці було 24 роки.

Друга справа стосується 53-річної кінодекораторки. Вона звинувачує Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах під час зйомок «Зелених віконниць» у 2021 році.

За її словами, Депардьє видав на її адресу кілька непристойних коментарів. Після цього актор «жорстоко схопив її», затиснув між стегнами з «феноменальною силою» і «почав мʼяти її талію, живіт і груди». Він нібито обіцяв «засунути свою велику парасольку в її піхву». Жінка додала, що охоронець актора на знімальному майданчику зупинив Депардьє.

З грудня 2020 року Жерару Депардьє також висунули звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над актрисою Шарлоттою Арну.