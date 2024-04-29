Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 320 військових. На фронті було 131 зіткнення

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Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати росіян станом на 29 квітня 2024 року і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби, 28 квітня, відбулося 131 бойове зіткнення.

На Купʼянському напрямку українськими військами відбито 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 29 атак в районах пунктів Верхньокамʼянське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 55 атак в районах пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 13 районах зосередження противника, а ракетні війська вдарили по одному району скупчення окупантів та одному пункту управління противника.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (28 квітня) окупанти орієнтовно втратили 1 320 військових (вбиті / поранені), шість танків, 16 бронемашин і 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 21 безпілотник, 44 одиниці автотехніки і три одиниці спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ