ГУР: Telegram заблокував низку офіційних ботів, які протидіяли агресії рф проти України

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Telegram заблокував низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України

Станом на 0:43 29 квітня недоступні боти ГУР та Служби безпеки, а ще бот Мінцифри «єВорог». З їх допомогою можна було повідомити про рух російської техніки. У розвідці зазначають, що блокування ботів «необґрунтоване» та суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.

«Незважаючи на блокування нашого боту — ваші персональні дані в безпеці! Утім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних», — наголосили в ГУР.

Роботу бота розвідки вже відновлюють на інших платформах. Інші установи з заблокованими ботами поки ситуацію не коментували. Водночас легіон «Свобода Росії» заявив, що Telegram заблокував і їхній бот.

Що передувало

Месенджер Telegram зʼявився у 2013 році. Його російський засновник Павло Дуров тоді ще обіймав посаду гендиректора соцмережі «ВКонтакте». Дуров казав, що ідея створити Telegram прийшла після обшуків та тиску з боку російських силовиків через його відмову видаляти опозиційні групи у «ВКонтакте».

Нещодавно корпорація Apple звернулася до месенджера Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. За словами Дурова, «певних змін тут не уникнути», оскільки Telegram повинен розглядати запити від App Store, щоб залишатися доступним для користувачів.

Дуров також заявив, що на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, у лютому 2022 року, він запропонував обмежити роботу Telegram-каналів у рф та Україні, бо їх, мовляв, використовували для військової пропаганди.

Однак, за його словами, українські та російські користувачі виступили проти цього. Крім того, Дуров стверджує, що його компанія блокує акаунти та боти, які збирають координати для завдання ударів або публікують заклики до насильства.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов говорив, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України.