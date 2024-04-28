МЗС: Вбиті в Німеччині українці, попередньо, були військовими на реабілітації

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Двоє українців, які отримали смертельні ножові поранення в німецькому місті Мурнау 27 квітня, попередньо, були військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких могли служити загиблі українці, та встановлюють звʼязок із рідними. У їхньому вбивстві підозрюють 57-річного громадянина рф — триває слідство.

МЗС України тримає ситуацію на особливому контролі. Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати в постійному контакті з німецькими правоохоронними органами ФРН, аби «вбивця поніс покарання за всією суворістю закону».

Що передувало

Увечері 27 квітня на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні того ж вечора.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин росії — його заарештували. Поліція зʼясовує всі обставини справи, триває слідство.