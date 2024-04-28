Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки на Донеччині

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Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки на Донеччині. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках — там тривають запеклі бої.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що ситуація на фронті загострилася. Російські війська намагаються захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках — на деяких вони мають тактичні успіхи. Водночас українські військові покращили тактичне положення на деяких ділянках фронту.

«Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять «з рук в руки» кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації», — наголосив Сирський.

На Покровському та Курахівському напрямках росія задіяла до чотирьох бригад. Окупанти намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. На цих напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогли.

На Луганщині росіяни прагнуть вийти на адміністративну межу Луганської області. Для цього користуються своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів.

На Куп’янському напрямку ворог зосередився на селах Стельмахівка та Берестове, також наступають на село Терни на Лиманському напрямку — успіху не мають. На Сіверському напрямку росіяни наступають в районі Білогорівки та Роздолівки, щоб прорватися і блокувати Сіверськ і створити умови для продовження наступу на Слов’янськ.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Росіяни намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу «Сіверський Донець — Донбас».

Напружена ситуація зберігається в Запорізькій та Херсонській областях, однак окупанти не мають успіхів на жодному з напрямків. А на Херсонському напрямку українські військові просунулися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Ще Сили оборони України покращили своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) і Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Сирський розповів, що ротації продовжуються. Особовий склад готують у навчальних центрах, також продовжують будувати оборонні фортифікації. Україна веде перемовини з партнерами для швидкого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки.