У Словенії проведуть референдум щодо евтаназії та вирощування марихуани

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Karolina Uskakovych / «Бабель»

У Словенії 9 червня відбудеться референдум про легалізацію евтаназії, вирощування канабісу та запровадження преференційного голосування на загальнонаціональних виборах. Референдум проходитиме одночасно з виборами депутатів Європейського парламенту.

Про це повідомляє The Slovenia Times.

Найбільша партія правлячої коаліції Рух «Свобода» висунула ідею провести референдуми з трьох питань і поєднати їх із виборами до Європарламенту, щоб підвищити явку.

Соціал-демократи й опозиційна партія «Нова Словенія» безуспішно домагалися перенесення дати референдуму на 24 листопада, коли, ймовірно, відбудеться референдум щодо будівництва другого ядерного реактора на єдиній атомній електростанції країни «Кршко».

Опозиція звинуватила правлячу партію у бажанні використати референдуми для мобілізації власних виборців на вибори в Європарламент — особливо через те, що правляча коаліція виступала проти референдуму про ядерний реактор у день виборів до Європарламенту.

Проте в Руху «Свобода» наполягають на тому, що мотивом для проведення референдуму в день виборів до Європарламенту є саме вага цих питань, крім того, це заощадить кошти.

Соціал-демократи і «Нова Словенія», не домігшись свого, спробували оскаржити проведення референдуму в Конституційному суді, наголошуючи, що питання про евтаназію нібито суперечить положенню Конституції про гарантії права на життя. Чи вийде в них зірвати референдуми, поки неясно.

Водночас питання щодо канабісу суттєво змінили з часом. Якщо спершу пропонували поставити питання щодо легалізації вирощування, переробки, продажу й використання канабісу в медичних цілях, то тепер перед виборцями постануть два окремих питання: щодо підтримки культивування й обробки конопель для медичних цілей, а також про «вирощування та зберігання конопель для обмеженого особистого використання».

Питання змінили після того, як юристи в парламенті нагадали ініціаторам референдуму, що продаж і використання конопель у медичних цілях вже дозволені, але не вирощування.