Генштаб ЗСУ: Минулої доби росіяни втратили 20 бронемашин і 43 артсистеми. Яка ситуація на фронті

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Минулої доби між Силами оборони України та російськими військами відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили 13 атак біля Кислівки, Берестового, Копанків Харківської області та Новоєгорівки і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак біля Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Спірного, Виїмки, Іванівського, Кліщіївки та Нового Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 35 атак біля Новокалинового, Кераміка, Уманського та Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська стримали 13 спроб ворога прорвати оборону в районах Красногорівки, Георгіївки, Водяного, Парасковіївки та Побєди Донецької області.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Загалом ворог завдав 32 ракетних, 64 авіаудари і 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Під авіаударами минулої доби опинилися Харківщина, Луганщина Донеччина і Херсонщина. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас українські бійці продовжують завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці. За даними Генштабу, за минулу добу росіяни втратили ще 1 096 військових (убитими та пораненими), 11 танків, 20 бойових броньованих машин, один засіб ППО та іншу техніку.

Протягом доби авіація Сил оборони вдарила по 16 районах зосередження військ противника. Підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління та дві радіолокаційні станції ворога.