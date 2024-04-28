У Німеччині вбили двох українців. Підозрюють громадянина росії

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Напередодні ввечері, на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні того ж вечора. Правоохоронці знайшли й затримали підозрюваного. Ним виявився 57-річний громадянин рф.

Про це повідомили в південному відділенні поліції Верхньої Баварії.

Повідомлення про двох поранених чоловіків надійшло до поліції о 17:20. На момент приїзду екстрених служб один із чоловіків уже загинув від серйозних травм. Другий, незважаючи на зусилля лікарів, невдовзі помер у найближчій лікарні.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин росії.

Кримінальна поліція розпочала розслідування подвійного вбивства. Наразі встановлюють точний перебіг подій, передумови й мотиви злочину.

Сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід, прокуратура клопоче про тримання під вартою.