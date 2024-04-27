Українські полярники показали, як стрибає горбатий кит в Антарктиці

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Українські науковці показали стрибок молодого представника горбатих китів в Антарктиці. Хоча стрибають вони часто, але зафіксувати це на відео — справжнє везіння, вважають полярники.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Горбаті кити — найстрибучіші серед свого підряду вусатих китів. Це один із типів їхньої поведінки на поверхні води. Усього ж їх існує майже 20, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Під час стрибків кити можуть обертатися за чи проти годинникової стрілки, або взагалі просто падати на спину чи на бік. Науковці мають кілька гіпотез, навіщо вони це роблять:

хочуть позбутися паразитів, які населяють їхню шкіру, почухатися об воду, зменшити подразнення;

спілкуються між собою, оскільки звук стрибка чутно досить далеко.

Наразі українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці. На станції «Академік Вернадський» у 2018 році започаткували комплексну програму їхнього дослідження, яка включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.