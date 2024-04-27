Начальник Броварської РВА Володимир Майбоженко отримав підозру за наїзд на людей у Броварах

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Голова Броварської РВА Володимир Майбоженко отримав підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, через яку постраждали чотири людини. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокуратура клопоче про безальтернативне взяття під варту. Справу направили до Шевченківського районного суду Києва.

Напередодні, 26 квітня, посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і наїхав на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2,31 проміле за допустимої норми в 0,2 проміле.

ДТП у Броварах

ДТП за участі Майбоженка сталася ввечері 26 квітня. Він збив чотирьох людей на пішохідному переході. Після інциденту керівник Київської ОВА заявив, що Майбоженка звільнять.