У ДТП з начальником Броварської РДА постраждали мати з 2-річною донькою і двоє чоловіків. Усі в лікарні

Новини

У ДТП в Броварах за участі начальника Броварської райадміністрації Володимира Майбоженка постраждали четверо людей, серед них дитина. Вони в лікарні.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Серед постраждалих: 32-річна мати з донькою 2,5 року, а також два чоловіки — 29 та 26 років.

Попередньо, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома на потилиці.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.

Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Поліція затримала Майбоженка і почала кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років вʼязниці.