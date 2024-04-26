У ДТП з начальником Броварської РДА постраждали мати з 2-річною донькою і двоє чоловіків. Усі в лікарні
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
У ДТП в Броварах за участі начальника Броварської райадміністрації Володимира Майбоженка постраждали четверо людей, серед них дитина. Вони в лікарні.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Серед постраждалих: 32-річна мати з донькою 2,5 року, а також два чоловіки — 29 та 26 років.
Попередньо, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома на потилиці.
У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.
Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.
Поліція затримала Майбоженка і почала кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років вʼязниці.
- ДТП за участі Майбоженка сталася ввечері 26 квітня. Він збив чотирьох людей на пішохідному переході. Драгер показав 2,31 проміле при допустимій нормі у 0,2 проміле. Після інциденту керівник Київської ОВА заявив, що Майбоженка після цього звільнять