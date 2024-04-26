Начальник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей. Його звільнять

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Начальник Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко 26 квітня збив на пішохідному переході чотирьох людей. Очевидці кажуть, що чоловік перебував у нетверезому стані. Драгер показав 2,31 проміле при допустимій нормі у 0,2 проміле.

Після інциденту керівник Київської ОВА заявив, що Майбоженка після цього звільнять: «Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали чотири людини, зокрема троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога».

Руслан Кравченко наголосив, що така поведінка посадовця неприпустима, тож він закликає правоохоронців у найкоротші терміни дати належну правову оцінку цій події.

«Наполягаю на обʼєктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі», — додав керівник ОВА.

Що відомо про Майбоженка

У 2006—2010 роках Майбоженко був головою Київської обласної ради, а також заступником керівника Київського обласного штабу «Блоку Юлії Тимошенко», згодом він очолив Київську обласну організацію «Батьківщини». У 2010 році його виключили з партії за діяльність на користь Партії регіонів (схеми з виборчими списками).

З 2011 до 2014 Майбоженко був директором організаційно-розпорядчого департаменту НАК «Нафтогаз України».

У вересні 2015 року очолив Київську обласну організацію політичної партії УКРОП. У листопаді 2022 року його призначили головою Броварської РДА.