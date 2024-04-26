NASA розгорнуло в космосі новітні сонячні вітрила

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У вівторок, 23 квітня, американське космічне агентство NASA за допомогою ракети Electron від компанії RocketLab запустило нову вдосконалену композитну систему сонячних вітрил.

Наступного дня успішне розгортання девʼятиметрових сонячних вітрил на низькій навколоземній орбіті підтвердило й NASA.

Сьогодні супутник із сонячним вітрилом вмикає зонд і намагається встановити перший контакт із Землею. Вітрила площею 80 квадратних метрів вдалося розгорнути приблизно за 25 хвилин.

Якщо умови будуть сприятливими, апарат навіть можна буде побачити із Землі. Завдяки світловідбивному матеріалу вітрил він буде таким яскравим, як зірка Сіріус — найяскравіша на нічному небі.

Сонячні вітрила використовують для свого руху тиск сонячного світла. Фотони потрапляють на вітрило і, відбиваючись від нього, штовхають апарат вперед. Подібно до вітрильника, який повертає вітрила, щоб уловити вітер, цей космічний апарат так само може регулювати свою орбіту, нахиляючи вітрило.