Зеленський звільнив командувача Сил підтримки Яковця, призначеного в березні. Він отримав нову посаду

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ. На посаду його призначили лише 4 березня.

Відповідний указ № 244/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

Іншим указом № 246/2024 Яковця призначили головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. До нього цю посаду обіймав Богдан Бондар.

У Міноборони зазначили, що Бондар буде зарахований у розпорядження міністра оборони України й виконуватиме обовʼязки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд.

Державна спеціальна служба транспорту — спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міноборони України. Воно призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Бригадний генерал Олександр Яковець розпочав службову карʼєру в ЗСУ 1 серпня 1989 року. Обіймав різноманітні командні та штабні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира інженерно-саперного батальйону, заступника командира з озброєння, начальника інженерної служби та інші.

З 2020 до 2024 року був начальником інженерних військ Сил підтримки ЗСУ. Інженерні війська відповідають, зокрема, за створення системи інженерних загороджень, фортифікаційного обладнання позицій і загалом за побудову оборони.