Блінкен застеріг Китай від підтримки росії та пригрозив новими санкціями

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Держсекретар США Ентоні Блінкен у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він мав на меті попередити Сі про неприпустимість підтримки росії у війні проти України.

Серед інших питань на порядку денному були економічна і торговельна практика Китаю, яку США вважають несправедливою, агресивна поведінка Китаю в Південно-Китайському морі, стабільність у Тайванській протоці, ядерна і ракетна програми Північної Кореї та війна між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед зустріччю із Сі Блінкен мав п’ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ваном І.

За підсумками зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном Ентоні Блінкен провів брифінг.

«Китай — основний постачальник верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, яка має вирішальне значення для виробництва боєприпасів, ракетного палива та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази. [...] Росії було б складніше продовжувати наступ на Україну без підтримки Китаю», — заявив він.

У цьому контексті Блінкен прямо пригрозив Китаю введенням санкцій як покарання за підтримку російської агресивної війни проти України.

«США готові вживати нових заходів і вводити санкції проти Китаю на тлі ситуації в Україні», — заявив держсекретар США після зустрічі з китайським лідером.

Блінкен також підкреслив, що Пекін не може зберігати хороші відносини з ЄС, підтримуючи найбільшу загрозу для безпеки Європи з часів Холодної війни.

Водночас китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа пише, що Сі Цзіньпін закликав Китай і Сполучені Штати взяти на себе відповідальність за мир в усьому світі

«Китай і Сполучені Штати повинні показати хороший приклад того, як великі країни повинні діяти, забезпечуючи глобальні суспільні блага», — зазначив Сі.