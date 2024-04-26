У Києві терміново евакуюють дві лікарні через загрозу імовірного російського удару

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У Києві терміново розпочали евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА пояснили, що в медіа шириться відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. Там зазначають, що в цих лікарнях нібито перебувають військові. Київська адміністрація наголошує, що це російська провокація, щоб вдарити по соціальній інфраструктурі столиці.

«Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці», — пояснили в КМДА.

Київ уже звернувся до СБУ, Міністерства охорони здоровʼя по допомогу та поінформував про заходи, яких вживає, щоб зберегти життя й здоровʼя пацієнтів і персоналу лікарень. Імовірно, КМДА пише про Київську міську дитячу клінічну лікарню № 1 і Київську міську клінічну шкірно-венерологічну лікарню, адже саме вони розташовані на Богатирській вулиці.

Що за відео?

Евакуація столичних лікарень на вулиці Богатирській повʼязана з опосередкованими погрозами з боку керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля.

На засіданні Всебілоруських народних зборів він заявив, що його служба буде протидіяти «терористам» з України.

«Всі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті та поранені, їх настигне покарання, попри те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська, 30-32, де фактично заховалися за спинами хворих дітей», — заявив керівник КДБ.