ГУР заявив про знищення в Москві багатоцільового гелікоптера Ка-32

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Головне управління розвідки Міноборони України заявило про знищення російського багатоцільового гелікоптера Ка-32, який стояв у Москві на аеродромі «Остафьєво».

Відомство опублікувало коротке відео, на якому видно вогонь у кабіні пілотів Ка-32. ГУР стверджує, що його підпалили в ніч на 26 квітня.

«Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема — для підтримки операцій російської окупаційної армії», — заявили в ГУР.