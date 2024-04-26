У Танзанії через повені загинули 155 людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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BBC News
У Танзанії через повінь, викликану зливами, загинули 155 людей. Ще 200 тисяч постраждали, повідомив прем’єр-міністр країни Кассім Маджаліва.
Про це пише Associated Press.
Кількість жертв повені за два тижні зросла понад вдвічі. Кількість опадів продовжує збільшуватись, особливо в прибережному регіоні та столиці Дар-ес-Саламі.
У Танзанії через зливи зруйновані дороги, мости та залізниці. Затоплені школи закрили, а екстрені служби рятували людей, які опинилися заблокованими через повені. Премʼєр-міністр Маджаліва закликав жителів низинних районів переїхати на більш високі місця, а районних чиновників — забезпечити мешканців постраждалих будинків продуктами харчування.
Від дощів постраждали понад 51 тисяч домогосподарств постраждали від дощів. Негода також вирує в сусідніх із Танзанією Бурунді та Кенії.