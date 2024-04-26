Загинула військова й журналістка Алла Пушкарчук

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На фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця, колишня журналістка «Тижня» і «Читомо» Алла Пушкарук («Рута»).

Про це повідомив колишній журналіст «Тижня» і військовий Дмитро Крапивенко.

Ще під час Революції гідності Алла долучилася до «Правого сектора», полишивши навчання в університеті Карпенка-Карого й омріяну кар’єру театрознавиці, пише Крапивенко.

З серпня 2014 року по квітень 2018-го працювала в пʼятому окремому батальйоні Української добровольчої армії як журналістка й фотографка. Тоді вона й отримала позивний «Рута».

Її репортаж «Поворот праворуч» увійшов у десятку фіналістів Конкурсу художнього репортажу «Самовидець» 2016 року. У 2017-му Алла увійшла в число переможців XIX Міжнародного фотоконкурсу від Всеукраїнської газети «День» із серією фотографій з війни, розповіли в «Читомо».

Згодом Алла демобілізувалася і розпочала свою карʼєру журналістки, редакторки стрічки новин у журналі «Український тиждень», через рік стала піарницею у видавничому домі «Комора».

У команду «Читомо» Алла потрапила у 2021 році й пропрацювала там пів року. Після початку повномасштабного вторгнення разом з коханим пішла в ЗСУ і стала мінометницею. Внаслідок ракетного обстрілу загинула на руках у коханого.