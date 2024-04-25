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Taylor Hill / Contributor

Відомий американський репер Каньє Вест анонсував запуск власної порностудії, яка ймовірно матиме назву Yeezy Porn.

Напередодні він опублікував шестисекундне відео у YouTube з написом YEEZY PORN IS CUMMING на білому фоні і з закадровим голосом, який каже глядачам перейти на сайт yeezy.com.

За день до цього представник бренду Каньє Веста Yeezy повідомив у коментарі виданню TMZ, що репер деякий час обдумував ідею запустити власну порностудію, а тепер він з партнерами веде попередні переговори про запуск порнографічного бренду.

Представник Yeezy також повідомив, що Вест навіть звернувся до «ветерана порноіндустрії» порнопродюсера й колишнього чоловіка відомої американської порнозірки Стормі Деніелс — Майка Моза, щоб той керував його майбутньою студією.

Це не перший випадок, коли Вест публічно повʼязує себе з порно. У минулому Вест розповідав про свою залежність від порнографії, яка «зруйнувала» його сімʼю, водночас казав, що секс є його джерелом натхнення для дизайну.